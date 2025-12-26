В Госдуме объяснили правила расчета прибавки к пенсии в 2026 году

В России на предстоящий 2026 год запланировано повышение пенсий, а также пособий по инвалидности и потери кормильца по стандартному графику. Эти выплаты вырастут на 7,6%, причем все перерасчеты произведутся автоматически, объяснил в беседе с Life член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Несмотря на единую индексацию, сумма прибавки будет разниться. Так, например, если в этом декабре россиянин получал 25 тыс. рублей, то прибавка составит 1,9 тыс. рублей, то есть итоговая сумма вырастет до 26,9 тыс. рублей.

Чтобы рассчитать точно размер страховой пенсии, нужно ориентироваться на стоимость одного пенсионного коэффициента, которая с января 2026 года составит 156,76 рубля, а также на фиксированную часть выплат – 9 584,69 рубля. Коэффициенты умножаются на их стоимость, а затем к ним прибавляется фиксированная часть, и, при наличии, к этой сумме также прибавляются региональные надбавки.

Что касается социальных пенсий, которые получают россияне без страхового стажа, то их рост в 2026 году составит 6,8%, напомнил Говырин. Вырастут выплаты и для работающих пенсионеров – с 1 августа для них пересчитают страховую пенсию по итогам взносов, сделанных в течение текущего года. Однако прибавка ограничится максимум 470,28 рубля в месяц, отметил депутат.

«Есть своя дата и у военных пенсионеров: с 1 октября 2026 года пересмотр выплат привязан к индексации в 4%, — добавил он. — В итоге главный ответ на вопрос о том, на сколько вырастет пенсия, всегда зависит от вида пенсии, даты перерасчета и текущей суммы».

До этого в Соцфонде РФ напомнили, что большая часть российских пенсионеров получит пенсию за январь досрочно — до 30 декабря. Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты с 1 по 11 число месяца. В этот период выпадают праздничные дни, поэтому после завершения каникул банки возобновят перечисления по стандартному расписанию. При этом страховые пенсии за январь поступят уже с учетом индексации на 7,6%.

