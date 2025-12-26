На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал о работе московских парковок и транспорта в праздники

Как будут работать транспорт и парковки в Москве в новогодние праздники
true
true
true
close
Loretta Damska/Shutterstock/FOTODOM

В ночь с 31 декабря на 1 января московский транспорт будет работать по особому графику. Об этом в своем канале в мессенджере Max рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Так, метро и московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно. Московские центральные диаметры (МЦД) — до 03:00.

«Без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1. В обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов», — написал Собянин.
 
С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД — по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения Президента России.
 
В ночь на 7 января: метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, наземный городской транспорт — до 03:30 (125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов), 18 ночных маршрутов — в обычном режиме.
в праздничные дни:
 
С 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной, отметил глава города.

11 января парковки будут работать по тарифам воскресного дня — бесплатно, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа Все парковки со шлагбаумом во все праздничные дни работают в обычном режиме.

Ранее москвичам посоветовали пересесть с автомобилей на метро из-за снегопада и ветра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами