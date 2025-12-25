На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова спрогнозировала москвичам морозную новогоднюю ночь
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Самая ненастная за последнее время погода ожидается в столичном регионе завтра, 26 декабря. Город накроет метель с мокрым снегом, высота снежного покрова увеличится и достигнет декабрьской нормы, рассказала RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Все дни до конца года будет идти снег — от небольшого до умеренного. Завтра — самый тёплый день: днём будет около 0 °С, в центре города — +1 °С», — сообщила синоптик.

В последующие дни, по ее словам, температура воздуха начнет снижаться. Так, в выходные ожидается -5...-10 °С ночью и -3...-8 °С днем.

В праздничный день, 31 декабря, прогнозируется -10 °С. Ночью сохранится небольшой мороз, температура воздуха будет колебаться от -10 до 15 °С.

«Нас ждёт настоящая русская зима с морозом и хрустящим снегом», — заключила Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уходящий год может стать в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он призвал не забегать вперед с выводами, но признал, что год «очень теплый», напомнив об аномальных температурах воздуха в ноябре.

Ранее синоптик назвал «виновника» резкого похолодания в Москве.

