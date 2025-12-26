В Подмосковье устраняют транспортный коллапс из-за мощного циклона

На улицы городов Подмосковья вывели спецтехнику для устранения последствий сильного снегопада, обрушившегося на регион вследствие мощного шторма. На сегодня синоптики обещают продолжение непогоды, предупреждая жителей о сильном ветре, снегопаде и гололедице, сообщает 360.ru.

По данным Гидрометцентра, осадки немного поутихнут только к полуночи, и в ближайшее время продолжать расчистку дорог, заваленных снегом. Снегопад спровоцировал транспортный коллапс на ключевых магистралях, вынудив городские службы перейти на усиленный режим работы. В регионе объявлен «желтый» режим погодной опасности.

Напомним, из-за сильной метели в Москве задержали 156 авиарейсов. Непогода затронула 75 рейсов в аэропорту Шереметьево, 37 — в Домодедово, 35 — во Внуково и 9 в Жуковском. Отмечается, что 5 рейсов было отменено в Домодедово. В Гидрометцентре предупредили, что 26 декабря в Московской области ожидается сильный снег, прогнозируются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

Предупреждение о снеге, метели и налипании в отдельных районах мокрого снега на проводах будет действовать до 21:00 (мск) 26 декабря. Сильная гололедица, по данным метеорологов, сохранится до вечера 27 декабря.

Ранее москвичам рассказали о росте сугробов в январские праздники.