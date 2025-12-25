В МИД России назчали первопричину крушения самолета AZAL

Первопричиной крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года под Актау стала атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия сегодня тесно сотрудничает с министерством транспорта Казахстана, отвечая на все запросы. По ее словам, Москва стремится выполнить все договоренности президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которые были достигнуты в Душанбе в октябре.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL возле Актау в декабре 2024 года. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оборудование с упавшего в Актау самолета отправили для экспертизы в США.