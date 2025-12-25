На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте обрушился жилой дом, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате обрушения жилого дома в Египте
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения пятиэтажного здания в египетской провинции Гиза, погибли восемь человек. Об этом пишет египетская газета Al-Ahram.

«Сотрудники гражданской обороны завершили поисковые работы и извлекли последнее тело женщины из-под завалов обрушившегося здания в Имбабе», — пишет издание.

На данный момент сообщается о 15 пострадавших. Имбабе считается густонаселенным рабочим районом с узкими улицами и плотной застройкой.

Недавно представители администрации Балаковского района Саратовской области сообщили, что в Балаково произошло частичное обрушение пятиквартирного жилого дома. Инцидент обошелся без пострадавших.

Позже в городе Петрове Вале в Волгоградской области в результате взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом. Пострадали четыре человека, все они получили ожоги. В квартире, где произошел взрыв, никто не жил. За час до инцидента соседи чувствовали в подъезде отчетливый запах газа и слышали свист. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео из жилого дома в Москве, где обрушились перекрытия.

