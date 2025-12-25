В Египте обрушился жилой дом, погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате обрушения жилого дома в Египте

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения пятиэтажного здания в египетской провинции Гиза, погибли восемь человек. Об этом пишет египетская газета Al-Ahram.

«Сотрудники гражданской обороны завершили поисковые работы и извлекли последнее тело женщины из-под завалов обрушившегося здания в Имбабе», — пишет издание.

На данный момент сообщается о 15 пострадавших. Имбабе считается густонаселенным рабочим районом с узкими улицами и плотной застройкой.

