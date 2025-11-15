На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области частично обрушился жилой дом

Жилой дом частично обрушился в Саратовской области, пострадавших нет
Telegram-канал «Балаковский район / Администрация»

В городе Балаково Саратовской области произошло частичное обрушение пятиквартирного жилого дома. Об этом сообщили представители администрации Балаковского района в своем Telegram-канале.

Как сообщили в районной администрации, инцидент обошелся без пострадавших.

По информации пресс-службы администрации, обрушение произошло на улице Коммунистической. На опубликованных фотографиях видно, что на тротуар обвалился кирпичный карниз двухэтажного дома №27, являющегося постройкой дореволюционного периода.

«По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал. Дом, возведённый в 1917 году, пятиквартирный», – пояснили чиновники.

Власти также добавили, что специалисты приступили к проведению обследования поврежденного здания.

Ранее частичное обрушение жилого дома произошло в Саратове.

