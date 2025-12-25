«Не подпишешь — закопаем!»: цыгане похитили россиянина и силой отправили его на СВО

Жителя Екатеринбурга похитили цыгане и отправили на СВО, где он пропал без вести. Подробности истории рассказала E1.RU мать Александра, Светлана Анатольевна.

Пожилая женщина уверена, что ее сына Александра, повара по профессии, похитили цыгане и силой отправили на СВО. Весной 2025-го он поехал на подработку, откликнувшись на объявление о строительстве коттеджей, и пропал. Мать обзванивала полицию, больницы, морги, но безрезультатно.

Спустя месяц Александр позвонил с чужого номера из Луганска. По его словам, у заправки на Сибирском тракте его посадили в машину двое цыган, напоили снотворным и увезли в Тамбов. Там они держали потерпевшего в съемной квартире без воды и еды и избивали, пока он не согласился подписать контракт. Тогда цыгане сами отвезли Александра в воинскую часть и ждали у входа.

«Они его предупредили в машине: если не подпишешь, мы тебя здесь же, в Тамбове, закопаем, и никто тебя не найдет. Куда ему деваться было», — передает слова сына Светлана Анатольевна.

Александр прислал матери точный адрес квартиры, где его удерживали, и рассказал о потере банковской карты, на которую ему должны были приходить выплаты, в банке, несмотря на просьбу клиента, ее не заблокировали, а 18 мая с карты сняли 600 тыс. рублей. 24 мая Александр ушел на боевое задание и не вернулся. Спустя неделю его объявили пропавшим без вести. Мать военнослужащего обращалась полицию, прокуратуру и к военным следователям.

«Прошу вас разобраться с теми людьми и должностными лицами, которые отправили моего сына на СВО против его воли, еще и обокрали его. И помочь мне вернуть моего сына живым, он единственный кормилец в нашей семье», — писала в обращениях екатеринбурженка.

В октябре аналогичную историю рассказала жительница Ивановской области. Женщина не понимает, как такое могло случиться, так как военный билет сына хранится у нее. Она написала заявление в полицию и обратилась в СК России. В военкомате матери пояснили, что на территории Ивановской области действуют мошенники, которые увозят мужчин.

24 ноября сотрудники МВД России задержали группу цыган, занимавшихся махинациями с выплатами участникам СВО. Они действовали в Челябинской и Свердловской областях. Жертвами ОПГ в основном становились мужчины с асоциальным образом жизни, которых злоумышленники убеждали подписать контракты с МО, а затем забирали себе полагающиеся в таких случаях выплаты. Всего под арест отправили семерых человек.

