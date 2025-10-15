На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка рассказала о похищении цыганами сына и принудительной отправке на СВО

В Ивановской области мать заявила о похищении цыганами сына и отправке на СВО
В Ивановской области женщина рассказала о похищении цыганами сына и его принудительной отправке на спецоперацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам женщины, в сентябре ее 48-летний сын вернулся домой с вахты из Московской области. Родительница уточнила, что 12 сентября он выпивал у друзей. Вечером возле дома товарищей остановился автомобиль, оттуда вышел цыган и предложил мужчинам заработать 300 тыс. руб. Женщина отметила, что сын согласился и уехал вместе с незнакомцем.

На связь с близкими мужчине удалось выйти только в октябре. Он сообщил, что попал в 36-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области. До этого, по словам пропавшего, его месяц силой удерживали в Ульяновске. Там же заставили подписать контракт с министерством обороны РФ.

Кроме того, новые знакомые забрали у мужчины банковскую карту, на которую поступала заработная плата.

Женщина не понимает, как такое могло случиться, так как военный билет сына хранится у нее. Она написала заявление в полицию и обратилась в СК России. В военкомате матери пояснили, что на территории Ивановской области действуют мошенники, которые увозят мужчин.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана семей участников СВО с помощью ИИ.

