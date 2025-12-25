Юрист о шансах Долиной взыскать с Лурье плату за коммуналку: «Аргумент «я не собственник» — не работает»

Юрист Жорин: у Долиной почти нет шансов взыскать с Лурье плату за коммуналку

Юрист Сергей Жорин заявил, что у Ларисы Долиной минимальные шансы на взыскание с Полины Лурье платы за коммунальные услуги. Он рассказал «Газете.Ru», что выиграть суд певице будет очень тяжело.

По словам Жорина, существует правило — коммунальные услуги оплачивает фактический пользователь.

«Какие шансы у Ларисы Долиной? Если коротко — слабые. Базовое правило: коммунальные платежи платит собственник, если он пользуется помещением, либо фактический пользователь, даже если он не собственник. В этой ситуации собственник — Лурье, а пользователь — Долина. Суды в подобных делах исходят не из записи в ЕГРН, а из фактического владения и пользования», — поделился юрист.

Сергей Жорин отметил, что ключевая проблема позиции Ларисы Долиной заключается в том, что коммуналка — это плата за потребление. Если артистка жила в квартире, пользовалась водой, светом, отоплением и при этом не передавала ключи, то она считается лицом, обязанным нести расходы.

«Формула суда обычно выглядит так: «Нельзя взыскать плату за услуги с лица, которое услугами не пользовалось». Аргумент «я не собственник» — не работает», — подчеркнул Жорин.

Адвокат рассказал, что суды давно и стабильно признают — фактический пользователь платит, даже если право собственности за другим лицом. И наоборот: собственник, лишенный возможности пользоваться жильем, платить не обязан.

«Теоретически Долина все-таки может выиграть. Практически — очень трудно. Возможные (но слабые) варианты: доказать, что она не пользовалась квартирой. Если бы удалось подтвердить, что квартира была пустой, она там не проживала, ресурсы не потреблялись, тогда можно было бы говорить о возложении платежей на собственника. Но это противоречит публично известным фактам. Иногда заявляют аргумент: «Коммуналка — это обязанность собственника, независимо от проживания». Но суды этот подход последовательно отклоняют, разделяя: содержание имущества (налог, капремонт), потребляемые услуги (вода, свет, отопление)», — отметил Сергей Жорин.

По данным Baza, представители Ларисы Долиной планируют подать новый иск о взыскании с Лурье коммунальных платежей за полтора года. Певица также просит дать ей время до 1 марта, чтобы собрать вещи в квартире.

