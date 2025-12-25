На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала, нужно ли отказываться от еды после шести вечера

Диетолог Залетова: правило не есть после шести вечера уже устарело
Kmpzzz/ShutterstockFOTODOM

Запрет на прием пищи после шести часов вечера уже устарело.Об этом kp.ru рассказала диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Это правило не универсально и немного устарело. Для кого оно может работать? Скорее для людей с классическим режимом «жаворонка», которые ложатся спать около 22.00», — отметила специалист.

Она объяснила, что чувство сильного голода по вечерам может ухудшать сон и провоцировать резкие колебания сахара в крови утром. Особенно этому подвержены люди с ненормированным графиком и склонностью к инсулинорезистентности.

По словам диетолога, лучшим ужином будет легкая белковая пища, овощи и небольшое количество полезных жиров. Рекомендуется есть рыбу, курицу, яйца, зелень или авокадо. При этом хлеб, каши и сладости следует употреблять только в первую половину дня.

Врач-аллерголог-иммунолог сети «Поликлиника.ру» Алина Романова до этого говорила, что в зимний сезон избыточное употребление соли, сладкого, консервантов и ряда других продуктов негативно влияет на иммунитет и ухудшает течение хронических заболеваний.

Ранее врач ответила, стоит ли бояться пальмового масла в продуктах.

