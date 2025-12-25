На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аллерголог назвала скрытые угрозы новогоднего стола и декора

Врач Паршина: новогодняя елка может вызвать аллергическую реакцию
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Аллергическую реакцию в Новый год могут вызвать как праздничные блюда, так и элементы декора. Об этом Life рассказала врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина.

По словам специалиста, особую опасность представляют живые елки, пихты или сосны в доме. Они значительно увеличивают содержание спор плесневых грибов в воздухе, и плесень размножается до тех пор, пока дерево не вынесут из квартиры. На фоне этого может обостриться аллергия, а также есть риск столкнуться с ринитом, конъюнктивитом, приступами нехватки воздуха и дерматитом.

Врач отметила, что опасными бывают и искусственные елки с украшениями, особенно если они долго хранились без необходимого ухода. Люди, которые особенно чувствительны к пыли, могут столкнуться с аллергической реакцией из-за таких элементов декора.

Помимо этого, раздражать дыхательные пути, а также провоцировать риниты и астму могут дым каминов и частицы горящей древесины.

Однако самыми коварными аллергенами являются пищевые, подчеркнула эксперт.

«Праздничные блюда вроде оливье, селедки под шубой, бутербродов с икрой могут содержать орехи, рыбу, яйца, молоко, пшеницу и другие распространенные аллергены. А мандарины, хоть истинная аллергия на них формируется с детства, способны вызывать псевдоаллергические реакции – отек слизистых, зуд и высыпания при употреблении в большом количестве», — напомнила она.

Также аллергические реакции могут возникать из-за алкоголя. Причиной этому бывают аллергены плесени в продуктах брожения или компоненты древесины, которая используется при выдержке некоторых напитков.

Врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова до этого говорила, что новогоднее застолье может стать причиной повышенной нагрузки на пищеварительную систему. Однако благодаря осознанному подходу к составлению меню удастся сохранить хорошее самочувствие как в сам праздник, так и после него.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать икру и рыбу к новогоднему столу.

