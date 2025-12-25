Россиянам рассказали, как подготовиться к новогоднему застолью

Избежать чрезмерного переедания в Новый год удастся, если не ограничивать себя сильно в еде в течение дня. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

Специалист объяснила, что решение голодать перед новогодним застольем приводит к сильному перееданию, поскольку в праздничную ночь человек оказывается особенно голодным.

«Я бы рекомендовала позавтракать, потом легкий обед — что-то белковое, овощное. И торжественный праздничный ужин сделать пораньше — часов в восемь-девять. А к самой встрече Нового года подойти с легкими закусками», — сказала диетолог.

По ее словам, небольшое переедание в Новый год является нормой, если оно умеренное. Однако избежать дискомфорта и боли удастся, если проработать умение распознавать чувство голода и насыщения.

При этом важно рассчитывать свою норму пищи. Эксперт объяснила, что сделать это можно с помощью принципа гибкой тарелки, заполняя ее одну половину фруктами и зеленью, а другую — угощениями. Брать добавку рекомендуется не чаще, чем один раз в 1-2 часа.

Специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого говорила, что важно планировать новогоднее меню так, чтобы оно создавало праздничное настроение, а не являлось главной целью вечера. По ее словам, благодаря этому получится избежать проблем с ЖКТ.

Ранее диетолог предложила рецепт полезного новогоднего салата.