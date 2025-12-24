Россиян призвали не делать стол главной целью новогодней ночи

Чтобы новогодняя ночь не закончилась проблемами с желудочно-кишечным трактом, меню необходимо планировать так, чтобы оно создавало праздничное настроение, а не являлось главной целью вечера. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Новогодний стол не для того, чтобы не выходить за рамки трапезы, а исключительно для того, чтобы просто поддержать праздничное настроение», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что традиционные новогодние салаты можно делать легче, например картофель в оливье заменить на топинамбур, колбасу — на отварную курицу или говядину, майонез — на домашний соус, соленые огурцы — на свежие, консервированный горошек — на замороженный.

«Надо использовать не рецептуру со страниц интернета, а делать собственными ручками. Это будет намного полезнее», — заключила Королева.

Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова до этого дала советы по организации новогоднего стола для детей.

Эксперт порекомендовала не предлагать детям острое, жирное и чрезмерно соленое. При этом она отметила, что не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — важна золотая середина с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

Ранее россиянам посоветовали не заготавливать оливье на все праздники.