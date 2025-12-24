На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не делать стол главной целью новогодней ночи

Диетолог Королева: новогодний стол должен лишь поддержать праздничное настроение
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Чтобы новогодняя ночь не закончилась проблемами с желудочно-кишечным трактом, меню необходимо планировать так, чтобы оно создавало праздничное настроение, а не являлось главной целью вечера. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Новогодний стол не для того, чтобы не выходить за рамки трапезы, а исключительно для того, чтобы просто поддержать праздничное настроение», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что традиционные новогодние салаты можно делать легче, например картофель в оливье заменить на топинамбур, колбасу — на отварную курицу или говядину, майонез — на домашний соус, соленые огурцы — на свежие, консервированный горошек — на замороженный.

«Надо использовать не рецептуру со страниц интернета, а делать собственными ручками. Это будет намного полезнее», — заключила Королева.

Заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова до этого дала советы по организации новогоднего стола для детей.

Эксперт порекомендовала не предлагать детям острое, жирное и чрезмерно соленое. При этом она отметила, что не существует абсолютно вредных или полезных продуктов — важна золотая середина с учетом возраста и состояния здоровья ребенка.

Ранее россиянам посоветовали не заготавливать оливье на все праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами