Мэр Якутска вылил в раковину подаренный алкоголь

Мэр Якутска Григорьев вылил подаренный ему алкоголь и призвал заниматься спортом
Telegram-канал Евгения Григорьева, Главы ГО «город Якутск»

Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил подаренный ему алкоголь в раковину и предложил дарить близким книги, абонементы в спортзал и театр. Видеообразщение с таким содержанием он опубликовал в Telegram-канале.

«Не употребляю сам, призываю людей отказаться от употребления алкоголя, борюсь с «наливайками» и со спаиванием населения, алкоголизацией в принципе. Тем не менее, даже мне, я удивляюсь, бывает такое, что на какие-то значимые события люди, желая мне добра, в знак уважения, дружбы дарят мне алкоголь», — сказал Григорьев.

Мэр предложил представить своих самых близких людей — родителей и детей — отметив, что им, скорее всего, не подаришь алкоголь. Он подчеркнул, что любит и уважает всех, кто рядом с ним, после чего вылил содержимое бутылок в раковину. По его словам, далее передаривать подобное «совесть не позволяет».

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По словам министра, по этой причине врачи в новогодние дни наблюдают очень большое количество людей с такими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села».

