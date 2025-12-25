Папа Римский призвал к миру во всем мире

Папа римский Лев XIV в обращении «К городу и к миру» (Urbi et Orbi) в Рождество Христово призвал к мирному урегулированию всех конфликтов. Об этом сообщает Vatican News.

При этом понтифик подчеркнул, что верным путем к миру во всем мире является коллективная ответственность. По его словам, если каждый вместо того, чтобы обвинять других, признал бы для начала свои ошибки, попросил прощения у Бога, поставил бы себя на место страдающих людей и принял бы участие в их жизни, то мир изменился бы к лучшему.

Глава Ватикана пожелал, чтобы Украина и Россия при поддержке международного сообщества нашли в себе мужество с уважением вести искренний и прямой диалог. Епископ также призвал к справедливости, миру и стабилизации ситуации в Ливане, Палестине, Израиле и Сирии.

Накануне Лев XIV заявил, что испытывает «глубокую печаль» из-за несостоявшегося рождественского перемирия в конфликте на Украине.

Ранее Дональд Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству.