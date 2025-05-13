Экс-замглавы «Корпорации развития Курской области» продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Игорю Грабину, бывшему заместителю генерального директора «Корпорации развития Курской области», на срок 3 месяца. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Грабина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест на 3 месяца, отказав в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест.

В апреле МВД сообщило, что бывший губернатор Курской области Александр Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву. Свою вину они не признают.

21 апреля задержали бывшего депутата Курской области Васильева, давшего показания на Смирнова и его заместителя.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что уровень коррупции в регионе достиг высшей должностной планки.

Ранее в Курской области задержали замглавы фонда капремонта по делу о взятке.