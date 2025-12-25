Челябинцы пригласили Деда Мороза к мальчику, оставшемуся без подарка на утреннике

Жителей Челябинска не оставила равнодушными история мальчика, которому на утреннике в детсаду не хватило новогоднего подарка. Отзывчивые горожане собрали деньги и пригласили к ребенку Деда Мороза, сообщает Ura.ru со ссылкой на одну из организаторов события.

«Неравнодушные горожане объединились, и организовали подарки от настоящего Деда Мороза тому ребенку, история про которого прогремела на всю страну. И даже договорились, чтобы подарки принес исключительно хороший аниматор», — отметила Татьяна П., принявшая участие в сборе.

Мальчик растет в многодетной семье, поэтому кроме прихода Деда Мороза жители оплатили также покупку трех сладких подарков – для ребенка и его маленьких родственников. Аниматор в роли главного зимнего волшебника придет в гости к семье в эти выходные.

Интересно, что обделенному во время утренника мальчику горожане уже начали активно передавать подарки – сладости и игрушки. Так, например, у него побывала главвред ИА «Первое областное» Тогжан Му, которая поздравила ребенка и его родителей. Переживающая непростой период семья поблагодарила челябинцев за неравнодушие.

Напомним, история мальчика, оставшегося без подарка, стала известной из-за скандала, который устроил его отец, попав на видео. Оказалось, что, не получив подарок, мальчик разрыдался, но Дед Мороз не обратил на это внимание и продолжил вести утренник. Возмущенный мужчина накричал на воспитателей и других родителей, заявив, что сам в детстве верил в Деда Мороза и хотел, чтобы его ребенок тоже верил, а происходящее, по его мнению, разрушило эту веру.

Позднее мужчину задержали правоохранители – по данным регионального МВД, на 35-летнего отца составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Как уточнили в ведомстве, уралец признал вину и раскаялся.

