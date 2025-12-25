На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детский омбудсмен рассказала о состоянии детей из семьи в Сибири, где младенец умер от голода

Семья из Норильска, где младенец скончался от голода, не состояла на учете
Семья из Норильска, в которой младенец скончался от голода из-за матери, оставившей детей одних на несколько дней, не состояла на учете. Об этом «Газете.Ru» заявила уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

«Трагическая ситуация, связанная с гибелью малолетнего ребенка в городе Норильске, находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка. Данная семья ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении. Правоохранительными органами проводится проверка по факту совершения преступления матерью в отношении своих детей, а также в отношении субъектов профилактики. Правовая оценка будет дана по результатам проверки», — сказала она.

Детский омбудсмен добавила, что со старшим ребенком после произошедшего работают психологи, а младшие дети находятся в больнице.

«В настоящее время старшая девочка находится в государственном учреждении, с несовершеннолетней работают психологи. Малыши помещены в медицинское учреждение, где им оказывается всесторонняя медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Со стороны уполномоченного будет обеспечено сопровождение детей и их дальнейшее жизнеустройство. Любые сигналы о семейном неблагополучии, поступающие в адрес уполномоченного, субъектов системы профилактики, проверяются, принимаются меры по защите прав детей. На мой взгляд, происшествий с участием детей возможно избежать только в случае всеобщего неравнодушия и ответственности взрослых», — заключила она.

22 декабря ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в Норильске женщина на несколько суток оставила четверых детей без присмотра и еды, в результате чего от голода скончался пятимесячный ребенок.

По данным следствия, женщина проживала вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. Она ушла к знакомому и с 14 по 17 декабря 2025 не появлялась дома, оставив детей без еды и ухода. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.

Позднее Telegram-канал Kras Mash писал, что мать умершего ребенка несколько месяцев не появлялась дома, поэтому дети вынуждены были есть кашу на воде.

По данным канала, ее 15-летняя дочь рассказала следователям на допросе, что мать в конце сентября познакомилась с мужчиной и стала уезжать к нему, принося детям минимальный набор продуктов раз в три-четыре дня. Девочка никому не рассказывала о происходящем, чтобы у матери не было проблем.

Ранее главврачу больницы в Норильске вынесли представление после смерти младенца от голода.

