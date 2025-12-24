На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норильске главврачу больницы вынесли представление после смерти младенца от голода

Нарушения нашли в больнице Норильска, где не сообщили о неблагополучной семье
Прокуратура вынесла представление главному врачу детской больницы в Норильске, медики которой своевременно не сообщили о неблагополучной семье, где позднее умер от голода пятимесячный ребенок. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что медики больницы, осуществляя патронаж ребенка, приходили к семье летом этого года, тогда матери малыша не было дома, а ухаживала за младенцем занималась его пятнадцатилетняя сестра. В октябре медики уже не смогли попасть в квартиру для оказания патронажа. По информации прокуратуры, врачи своевременно не проинформировали органы профилактики об этом.

По данным следствия, женщина проживала в квартире на улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочерями в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном. Она ушла к знакомому и с 14 по 17 декабря 2025 года не появлялась дома, оставив детей без еды и должного ухода. Следователи установили, что из-за длительного голодания младенец 17 декабря перестал подавать признаки жизни от истощения. Во время осмотра квартиры было зафиксировано отсутствие продуктов питания в холодильнике. Двух младших девочек госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. Их старшую сестру поместили в социальный приют. В отношении матери возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.

Ранее стало известно о состоянии детей из Норильска, брат которых умер от голода.

