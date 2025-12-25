SOCIS: почти 50% опрошенных граждан Украины общаются дома на русском языке

Почти половина жителей Украины общаются дома на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Согласно результатам исследования, 34,7% жителей Украины общаются дома как на русском, так и на украинском языках, 11,3% — исключительно на русском, 0,5% — на других языках, а 0,1% отказались от ответа. Только украинский язык дома используют 53,6% граждан.

Опрос проводился в период с 12 по 18 декабря. В нем приняли участи 2 тысячи человек.

3 декабря депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что парламент лишил русский язык защиты на территории Украины. За соответствующий проект проголосовали 264 законодателя.

Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине свидетельствует о нежелании властей этой страны решать конфликт.

Ранее СМИ сообщили о штрафах за отказ школьников говорить на украинском языке в Одессе.