В Армении хотят лишить церковь права на владение землей

Кабмин Армении может запретить армянской церкви получать землю в собственность
Sergei Grits/AP

Власти Армении подготовили поправку в земельный кодекс, по которой Армянская апостольская церковь (ААЦ) будет лишена права безвозмездного получения земельных участков в собственность, но сохранит за собой право на безвозмездное пользование землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

В случае одобрения законопроекта в ходе заседания правительства в четверг, 25 декабря, он будет направлен на рассмотрение в парламент.

При этом документ содержит пункт о сохранении статьи, регулирующей безвозмездное предоставление в пользование церкви таких участков.

В конце ноября газета «Армянское время», принадлежащая семье премьер-министра республики Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II. В обращении утверждалось, что выборы патриарха были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис.

Ранее священнослужитель прокомментировал политику правительства Армении в отношении церкви.

