На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам

Гид Таралашвили: инцидентов с российскими туристами в Грузии не возникает
true
true
true
close
STUDIO MELANGE/Shutterstock/FOTODOM

Ненадлежащего отношения к туристам со стороны граждан Грузии не фиксируется, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения. Об этом РИА Новости рассказал гид в Грузии Екатерина Таралашвили.

Она отметила, что в ее практике инцидентов с российскими туристами никогда не было.

«Очень многое зависит от гида — он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», — сказала Таралашвили.

По словам гида, туристы, которые ведут себя культурно, остаются довольны поездкой и приезжают в страну снова.

24 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные страны у российских туристов в 2025 году. Топ самых популярных стран у российских туристов по итогам 2025 года возглавляет ОАЭ – туда путешественники ездили чаще всего. Также в тройке самых востребованных направлений – Таиланд и Вьетнам. Помимо первой тройки-лидеров рекордсменами по спросу среди россиян стали Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия.

Ранее было названо главное туристическое событие России в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами