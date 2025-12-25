Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам

Гид Таралашвили: инцидентов с российскими туристами в Грузии не возникает

Ненадлежащего отношения к туристам со стороны граждан Грузии не фиксируется, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения. Об этом РИА Новости рассказал гид в Грузии Екатерина Таралашвили.

Она отметила, что в ее практике инцидентов с российскими туристами никогда не было.

«Очень многое зависит от гида — он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно», — сказала Таралашвили.

По словам гида, туристы, которые ведут себя культурно, остаются довольны поездкой и приезжают в страну снова.

24 декабря исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные страны у российских туристов в 2025 году. Топ самых популярных стран у российских туристов по итогам 2025 года возглавляет ОАЭ – туда путешественники ездили чаще всего. Также в тройке самых востребованных направлений – Таиланд и Вьетнам. Помимо первой тройки-лидеров рекордсменами по спросу среди россиян стали Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия.

