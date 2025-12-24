Названо главное туристическое событие России в 2025 году

Для российских путешественников и всей туристической отрасли в целом в этом году главным событием и одним из самых приятных сюрпризов стало открытие аэропорта в Геленджике. Это привело к перераспределению турпотока, основным бенефициаром чего стал Крым, рассказала НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Открытие аэропорта позволило нивелировать тенденцию очень сильного снижения спроса на черноморские курорты, — отметила эксперт. — В Геленджике число туристов немного выросло, но главным бенефициаром перераспределения турпотоков на Черном море стал Крым».

В то же время Сочи во время курортного сезона этого года не досчитался туристов – число гостей в городе упало на 3,5-5%, заключила Ломидзе.

До этого в АТОР также сообщили, что по итогам 2025 года объем внутреннего туризма приблизился к 90 млн путешественников. Пятерку самых популярных у жителей регионов возглавил Краснодарский край, далее следуют Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Крым и Калининград.

