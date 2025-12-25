На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы правила, которые помогут избежать пожара в квартире в новогодние праздники

Специалист Щетинин: фейерверки нельзя запускать в помещении или на балконе
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники важно изолировать гирлянды от домашних питомцев и выключать подсветку из сети на ночь, чтобы снизить риск возникновения пожара в квартире. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, не стоит также использовать фейерверки и петарды в помещении или на балконе.

«То же самое касается и бенгальских огней. Максимум, что допустимо, — зажечь маленькие, в пределах 16 сантиметров. Это лучше делать подальше от легковоспламеняющихся предметов и, например, на кухне с кафельным полом. При этом обязательно рядом надо поставить емкость с водой, куда поместить огни после использования», — сказал Щетинин.

Он также посоветовал покупать гирлянды только в специализированном магазине или крупном маркете, где могут предоставить сертификат качества. Кроме того, стоит осматривать ее на наличие повреждений перед использованием.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что перед отъездом на новогодние праздники важно перекрыть воду и газ, а также передать контакты для связи управляющей компании. Он добавил, что в случае, если жильцы отсутствовали более пяти календарных дней подряд, а в квартире нет счетчиков, они могут сделать перерасчет коммунальных платежей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки.

