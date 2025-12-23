Россиянам объяснили, что нужно сделать в доме перед отъездом на новогодние праздники

Специалист Бондарь: перед отъездом на праздники нужно перекрыть воду в квартире

Перед отъездом на новогодние праздники важно перекрыть воду и газ, а также передать контакты для связи управляющей компании. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Кроме этого, на время отъезда советую оставить свои контакты соседям, чтобы они связались в случае форс-мажора. Также стоит подстраховаться и сообщить свой актуальный номер телефона управляющей компании. Сделать это можно через обращение в мобильном приложении «Госуслуги. Дом», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае, если жильцы отсутствовали более пяти календарных дней подряд, а в квартире нет счетчиков, они могут сделать перерасчет коммунальных платежей, в том числе за газ, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение, заключил Бондарь.

Эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов до этого рассказал «Газете.Ru», что за новогодние каникулы можно успеть сделать в квартире небольшой ремонт — переклеить обои, обновить затирку в ванной, заменить смеситель и проверить проводку.

