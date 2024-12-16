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«Новокузнецкий монстр» Спесивцев вновь предстанет перед судом

SHOT: «новокузнецкий монстр» Спесивцев впервые за 28 лет предстанет перед судом

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Телекомпания «НТВ»

Каннибал и серийный убийца из Новокузнецка Александр Спесивцев, известный как «новокузнецкий монстр» или «сибирский потрошитель», спустя 28 лет вновь предстанет перед судом как обвиняемый. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, провести еще один суд над маньяком потребовала дочь одной из жертв. Она хочет более строгого наказания для серийного убийцы, так как считает, что Спесивцев лишь притворяется психом и заслуживает пожизненного срока в колонии. Также женщина требует денежную компенсацию за тяжелое детство — ей был всего год, когда маньяк убил ее маму.

Сейчас Спесивцеву 54 года. Последние два десятилетия он лечится в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области. Из-за препаратов и нервных срывов у него наблюдаются проблемы со здоровьем и контролем агрессии, отметил канал. Мать маньяка Людмила отсидела 13 лет в женской колонии за соучастие в преступлениях. После освобождения она и ее дочь не смогли вернуться в родной город и переехали в село.

В 90-х годах Спесивцев с помощью матери заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке женщин, детей и подростков, где долгое время истязал их, убивал и ел. Останки его мать выносила в ведре и выбрасывала в реку.

Ранее стало известно, что убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком-серийником.

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