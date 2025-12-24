В Госдуме объяснили, могут ли россияне дарить подержанные подарки

Американцы стали чаще покупать подержанные подарки к Новому году на фоне экономических трудностей и пошлин, сообщили СМИ. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» ответил, могут ли россияне перенять тенденцию на фоне повышения налогов. По его словам, российские обычаи отвергают идею передаривания и экономии на подарках.

«Экономические проблемы есть у всех — у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий. Насколько я могу судить, у нас ухудшение обстановки в стране значительно меньше, чем в США — этого достаточно, чтобы сомневаться, что наши люди могут последовать американскому примеру и дарить что-нибудь подержанное. Кроме того, известная мне часть наших обычаев прямо запрещает дарить что-нибудь подержанное. Более того, у нас даже к передариванию совершенно новых предметов, кем-то подаренных ранее, тоже относятся весьма отрицательно. Знаю это и по своему опыту. Мне довольно часто по разным обстоятельствам дарят то, чем я сам по каким-то причинам воспользоваться не могу. Я каждый раз, когда этот подарок передариваю кому-то, испытываю изрядное неудобство и прошу за это прощения у того, кому дарю. Так что я думаю, скорее всего, у нас такой стиль одаривания в обозримом будущем вряд ли привьется», — считает депутат.

По мнению Вассермана, такие обычаи сформировались исторически.

«Англосаксы вообще народ очень практичный, потому что исходит из постоянной нехватки ресурсов. Дело в том, что англосаксонская цивилизация сформировалась в условиях аномально высокой плотности населения — многих ресурсов часто не хватало, они привыкли экономить на всем. У нас же ситуация прямо противоположная. Русская цивилизация формировалась в условиях аномально низкой плотности населения — на рубеже VI – VII веков нашей эры. И вот с тех пор у нас гораздо меньше людей, чем задач, которые люди должны решить и поэтому всевозможные ресурсы в избытке. У нас нет традиции экономить», — подчеркнул он.

Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что в 2025 году из-за инфляции и торговых пошлин американцы все чаще стали покупать подержанные подарки. По информации издания, некоторые «подарки от Санты» детям вручили заранее. Сообщается, что потребители покупают все больше подержанные ювелирные изделия, игрушечные автомобили и другие подарки, чем в предыдущие годы.

