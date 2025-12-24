На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, могут ли россияне дарить подержанные подарки

Вассерман: в России не принято дарить подержанные подарки на Новый год
true
true
true
close
Anastasia MiPhoto/Shutterstock/FOTODOM

Американцы стали чаще покупать подержанные подарки к Новому году на фоне экономических трудностей и пошлин, сообщили СМИ. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» ответил, могут ли россияне перенять тенденцию на фоне повышения налогов. По его словам, российские обычаи отвергают идею передаривания и экономии на подарках.

«Экономические проблемы есть у всех — у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий. Насколько я могу судить, у нас ухудшение обстановки в стране значительно меньше, чем в США — этого достаточно, чтобы сомневаться, что наши люди могут последовать американскому примеру и дарить что-нибудь подержанное. Кроме того, известная мне часть наших обычаев прямо запрещает дарить что-нибудь подержанное. Более того, у нас даже к передариванию совершенно новых предметов, кем-то подаренных ранее, тоже относятся весьма отрицательно. Знаю это и по своему опыту. Мне довольно часто по разным обстоятельствам дарят то, чем я сам по каким-то причинам воспользоваться не могу. Я каждый раз, когда этот подарок передариваю кому-то, испытываю изрядное неудобство и прошу за это прощения у того, кому дарю. Так что я думаю, скорее всего, у нас такой стиль одаривания в обозримом будущем вряд ли привьется», — считает депутат.

По мнению Вассермана, такие обычаи сформировались исторически.

«Англосаксы вообще народ очень практичный, потому что исходит из постоянной нехватки ресурсов. Дело в том, что англосаксонская цивилизация сформировалась в условиях аномально высокой плотности населения — многих ресурсов часто не хватало, они привыкли экономить на всем. У нас же ситуация прямо противоположная. Русская цивилизация формировалась в условиях аномально низкой плотности населения — на рубеже VI – VII веков нашей эры. И вот с тех пор у нас гораздо меньше людей, чем задач, которые люди должны решить и поэтому всевозможные ресурсы в избытке. У нас нет традиции экономить», — подчеркнул он.

Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что в 2025 году из-за инфляции и торговых пошлин американцы все чаще стали покупать подержанные подарки. По информации издания, некоторые «подарки от Санты» детям вручили заранее. Сообщается, что потребители покупают все больше подержанные ювелирные изделия, игрушечные автомобили и другие подарки, чем в предыдущие годы.

Ранее в Госдуме рассказали, как справить Новый год настоящему патриоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами