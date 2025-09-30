Миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен

Миграционная служба задержала в штате Флорида нелегального мигранта, угрожавшего подложить конгрессвумен Кэти Кастор бомбу. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на сообщение министерства внутренней безопасности (DHS).

Задержанным оказался 58-летний гражданин Кубы Ригоберто Альбизар-Мартинес. В мае он был приговорен к году тюрьмы за голосовые сообщения с угрозами подложить бомбу в офис Кастор.

6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались протесты из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США. Люди вышли на улицы после того, как в городе начали массово задерживать мигрантов.

Поначалу протесты носили мирный характер. Но после того, как президент США Дональд Трамп решил ввести в город Нацгвардию, там вспыхнули беспорядки, которые с каждым днем становились все более агрессивными. Протестующие, в частности, ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее сообщалось, cуд признал незаконным использование Трампом военных в Лос-Анджелесе.