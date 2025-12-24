На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин вручил награду главе Роспотребнадзора

Путин удостоил главу Роспотребнадзора Попову знаком «Заслуженный врач РФ»
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин удостоил главу Роспотребнадзора Анну Попову знаком «Заслуженный врач РФ». Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения государственных наград по традиции состоялась в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер награждает орденами, медалями и почетными званиями известных музыкантов и артистов, представителей науки и образования, заслуженных деятелей спорта, работников здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других выдающиеся личностей из ряда различных сфер.

В ходе мероприятия Путин также наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В сентябре глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в ведомстве видят риски возникновения новых инфекций в том числе в связи с развитием синтетической биологии. По ее словам, ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час, что помогает быстрее на них реагировать.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.

