Путин вручил награду главе Роспотребнадзора

Президент России Владимир Путин удостоил главу Роспотребнадзора Анну Попову знаком «Заслуженный врач РФ». Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония вручения государственных наград по традиции состоялась в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер награждает орденами, медалями и почетными званиями известных музыкантов и артистов, представителей науки и образования, заслуженных деятелей спорта, работников здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и других выдающиеся личностей из ряда различных сфер.

В ходе мероприятия Путин также наградил председателя Верховного суда России Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В сентябре глава Роспотребнадзора Попова заявила, что в ведомстве видят риски возникновения новых инфекций в том числе в связи с развитием синтетической биологии. По ее словам, ведомством разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час, что помогает быстрее на них реагировать.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.