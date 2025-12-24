На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава КГБ Белоруссии раскрыл детали работы Протасевича на разведку

КГБ Белоруссии: Протасевич оповещал Минск о сценариях дестабилизации страны
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич, долгое время считавшийся сторонником оппозиции, оповещал Минск о сценариях дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом рассказал председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, пишет «БелТА».

«Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи», — сообщил Тертель.

Он отметил, что белорусские силовые ведомства получали информацию о создании оппозицией «подрывных центров» благодаря работе Протасевича. Разведчик передавал властям информацию о том, кто стоит за такими центрами и кто их финансирует.

«Это его работа», — добавил председатель КГБ.

Роман Протасевич является одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного экстремистским на территории Белоруссии. В мае 2021 года мужчину задержали в аэропорту Минска, а спустя два года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Однако 16 мая 2023 года президент республики Александр Лукашенко помиловал «сторонника оппозиции».

В октябре текущего года Лукашенко заявил, что Протасевич на самом деле работает в белорусской разведке. Позднее эту информацию подтвердил сам основатель Telegram-канала Nexta.

Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения о работе Протасевича на разведку Белоруссии.

