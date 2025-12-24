В Москве открыли спецклинику для ветеранов СВО

В Москве организовали спецполилклинику для ветеранов СВО. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

По его словам, в учреждении будут выполнять целый спектр задач.

«Помочь им (ветеранам СВО — прим. «Газета.Ru») найти хорошую работу, наладить быт, получить необходимое лечение, реабилитацию. Все эти задачи мы решаем в постоянном режиме. <...> На базе госпиталя ветеранов войны организована специализированная поликлиника для ветеранов СВО», — сказал градоначальник.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что развитие системы реабилитации и комплексного восстановления участников специальной военной операции является безусловным приоритетом. Она также обратилась к работникам ФМБА со словами благодарности за помощь участникам СВО и жителям Курской области.

7 ноября в Реутове на церемонии открытия филиала фонда «Защитники Отечества» заместитель министра обороны РФ и глава фонда Анна Цивилева вручила ветеранам, участвовавшим в СВО, специально оборудованные автомобили с ручным управлением. Цивилева отметила, что претендовать на такой автомобиль могут участники спецоперации, перенесшие ампутацию обеих нижних конечностей или нуждающиеся в использовании инвалидной коляски.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.