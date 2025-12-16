На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко призвала развивать систему реабилитации участников СВО

Совет Федерации РФ/РИА Новости

Развитие системы реабилитации и комплексного восстановления участников специальной военной операции (СВО) является безусловным приоритетом. Об этом заявила Совфеда Валентина Матвиенко, РИА Новости.

«Сегодня безусловный приоритет для нас – это развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений. И здесь ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - ред.) можно назвать одним из лидеров этой сферы», — сказала она.

Спикер Совфеда обратилась к работникам ФМБА со словами благодарности за помощь участникам СВО и жителям Курской области.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил о необходимости наращивания объемов финансирования программ реабилитации участников специальной военной операции в течение ближайших трех лет.

7 ноября в Реутове на церемонии открытия филиала фонда «Защитники Отечества» заместитель министра обороны РФ и глава фонда Анна Цивилева вручила ветеранам, участвовавшим в СВО, специально оборудованные автомобили с ручным управлением. Цивилева отметила, что претендовать на такой автомобиль могут участники спецоперации, перенесшие ампутацию обеих нижних конечностей или нуждающиеся в использовании инвалидной коляски.

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.

