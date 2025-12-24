На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала об опасности мерцающих гирлянд для зрения

Врач Поспелова: мерцающие гирлянды сильно раздражают нервные клетки
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые мерцающие гирлянды могут негативно воздействовать на зрение. Об этом в разговоре с aif.ru предупредила врач-офтальмолог научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Ольга Поспелова.

Специалист объяснила, что если здоровый человек недолго смотрит на мерцающую гирлянду, то его зрению ничего не угрожает. Однако диодные лампочки холодного голубого цвета агрессивно воздействуют на колбочки сетчатки, поэтому у пациентов с заболеваниями сетчатки, с повышенной светочувствительностью или с катарактой может возникнуть сильный дискомфорт, болезненность в глазах и даже головная боль.

При этом врач предупредила, что мерцающие гирлянды сильно раздражают нервные клетки, поэтому они противопоказаны людям с эпилепсией и мигренями.

«Также нежелательна яркая мерцающая гирлянда в темноте для пациентов с глаукомой, поскольку может вызвать резкое повышение внутриглазного давления», — добавила офтальмолог.

Она порекомендовала отдавать предпочтение гирляндам с теплым светом, у которых плавное переключение яркости. Кроме того, не следует размещать украшение так, чтобы оно светило в глаза.

Врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова до этого предупредила, что новогодние огни и фейерверки могут негативно отразиться на качестве сна. Помимо этого, яркие и мерцающие гирлянды, а также резкие и громкие звуки нагружают нервную систему, нарушая естественные биологические ритмы человека.

Ранее была названа самая безопасная елка для домашних питомцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами