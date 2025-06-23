На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не просто железяка»: в Подмосковье планируют запустить производство роботов

Воробьев сообщил о планах запустить в Московской области производство роботов
close
Depositphotos

В Московской области в будущем планируется запустить производство роботов, причем их здесь будут не только создавать, но и разрабатывать для них специальное программное обеспечение, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Это будет одним из этапов поддержки инвестиционной привлекательности – показателя, по которому сегодня регион входит в тройку лидеров России, объяснил губернатор.

«Предполагается как само изготовление роботов, так и написание софта. Потому что без алгоритмов робот — это просто железяка», — цитирует главу региона 360.ru.

Использоваться эти роботы будут в первую очередь для работы в логистике и на складах Ozon, Wildberries, в распределительных центрах, что позволит организовать их круглосуточную работу.

«Сегодня у нас в Электростали работает шесть тысяч человек. Задача — чтобы там работало еще тысяча роботов, и все работы могли производиться 24 часа в сутки семь дней в неделю», — подчеркнул губернатор.

На фоне этого ключевой задачей на будущее он назвал сохранение за регионом места в топ-3 по привлекательности для инвесторов. Для этого необходимо ежегодно запускать новые программы и поддерживать предпринимателей, снижать для них административные барьеры. Именно за высокотехнологичными компаниями будущее, поэтому за них регионы конкурируют между собой, пояснил глава региона. По его словам, пока Подмосковье в этой борьбе выигрывает, но важно, чтобы для таких предприятий создавались особые условия.

До этого в Минпромторге заявили, что в слишком низком внедрении роботов на российских предприятиях нужно винить не отсутствие самих разработок, а «ментальность руководителей предприятий». Как отметил замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Александр Львов, сегодня руководству предприятий проще найти на рынке трех рабочих, чем внедрить на производство робота.

Ранее Путин дал поручение ускорить производство роботов и лазеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами