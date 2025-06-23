«Не просто железяка»: в Подмосковье планируют запустить производство роботов

В Московской области в будущем планируется запустить производство роботов, причем их здесь будут не только создавать, но и разрабатывать для них специальное программное обеспечение, рассказал глава региона Андрей Воробьев. Это будет одним из этапов поддержки инвестиционной привлекательности – показателя, по которому сегодня регион входит в тройку лидеров России, объяснил губернатор.

«Предполагается как само изготовление роботов, так и написание софта. Потому что без алгоритмов робот — это просто железяка», — цитирует главу региона 360.ru.

Использоваться эти роботы будут в первую очередь для работы в логистике и на складах Ozon, Wildberries, в распределительных центрах, что позволит организовать их круглосуточную работу.

«Сегодня у нас в Электростали работает шесть тысяч человек. Задача — чтобы там работало еще тысяча роботов, и все работы могли производиться 24 часа в сутки семь дней в неделю», — подчеркнул губернатор.

На фоне этого ключевой задачей на будущее он назвал сохранение за регионом места в топ-3 по привлекательности для инвесторов. Для этого необходимо ежегодно запускать новые программы и поддерживать предпринимателей, снижать для них административные барьеры. Именно за высокотехнологичными компаниями будущее, поэтому за них регионы конкурируют между собой, пояснил глава региона. По его словам, пока Подмосковье в этой борьбе выигрывает, но важно, чтобы для таких предприятий создавались особые условия.

До этого в Минпромторге заявили, что в слишком низком внедрении роботов на российских предприятиях нужно винить не отсутствие самих разработок, а «ментальность руководителей предприятий». Как отметил замглавы департамента станкостроения и тяжелого машиностроения ведомства Александр Львов, сегодня руководству предприятий проще найти на рынке трех рабочих, чем внедрить на производство робота.

Ранее Путин дал поручение ускорить производство роботов и лазеров.