Губернаторские елки в Подмосковье проведут в формате грандиозных ледовых шоу

В этом году в Подмосковье губернаторские елки посетят 40 тыс. юных гостей, включая детей из малообеспеченных семей и семей участников СВО, воспитанников соццентров. Пройдут новогодние праздники для юных гостей в формате ледовых сказочных шоу с участием известных фигуристов, передает 360.ru со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

Всего в этом году для детей планируется организовать восемь грандиозных представлений: так, 22 и 23 декабря они увидели шоу Ильи Авербуха «Снежная королева» на «Арене Мытищи», а 24 и 25 декабря им представят спектакли Татьяны Навки «Спящая красавица» на «Витязь Арене». Одно из мероприятий уже прошло – его посетили 4,7 тыс. ребят из 27 округов региона. В шоу Авербуха приняли участие звездные фигуристы – Алексей Ягудин сыграл сказочника, а Татьяна Тотьмянина – Снежную королеву.

Кроме того, со 2 по 10 января под руководством Авербуха в регионе проведут фестиваль «Хрустальный лед». Он объединит фигуристов-любителей на центральных катках Люберец, Одинцова, Коломны, Дубны и других городов, а оценивать их мастерство будут именитые чемпионы мира Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фестиваль завершится гала-концертом с участием звезд – он состоится в Пушкино 17 января.

«Спасибо Илье Авербуху, Татьяне Навке и их дружным командам, которые дают концерты по всей стране, в том числе в нашем Подмосковье», — отметил Воробьев, поздравив также жителей региона с наступающими праздниками и пожелав им всего самого лучшего.

Ранее «Объединение.РФ» и «Наследие» провели новогодние елки для детей участников СВО.