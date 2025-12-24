На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности хвойных клещей на новогодних елках

РОСБИОТЕХ: вместе с живой елкой есть риски занести в дом хвойных клещей
Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

Зимой возрастают риски столкнуться с хвойными клещами, которые активизируются при попадании в тепло – например, если елку, на которой они живут, принесут в квартиру. Эти членистоногие не так опасны, как обычные, но их укусы тоже могут привести к негативным последствиям, рассказал RT директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

Хвойные клещи, в отличие от обычных, не являются переносчиками клещевого энцефалита или боррелиоза, но у чувствительных людей и животных их укусы могут вызвать кожный зуд и аллергическую реакцию.

«Массовое появление клещей чаще всего связано с тем, что дерево срезали недавно и принесли в тёплое помещение, где паразиты активизируются», — пояснил Гламаздин.

Чтобы не столкнуться с проблемами, он посоветовал перед тем, как ставить в доме живую елку, тщательно ее осмотреть, а также по возможности хорошенько встряхнуть дерево на улице. В квартире ставить елку важно подальше от дивана и прочей мягкой мебели. В первые дни после установки елки следует провести влажную уборку, отметил эксперт.

Помимо хвойных клещей, в хвойных деревьях могут быть и лесные клопы или другие насекомые, но они к жизни в квартире не приспособлены, размножаться не могут, поэтому либо быстро погибнут, либо их можно удалить в процессе уборки. Особой опасности такие насекомые не представляют, заключил специалист.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Особенно активны они на елках, которые россияне приносят домой с базаров. По информации канала, подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге. В теплых квартирах клещи выходят из спячки, сползают с елок и кусают человека. Они обычно прячутся в трещинах ствола и коре. Перед заносом елки в квартиру рекомендуется дать дереву постоять от 12 до 24 часов в изолированном месте «отогреваться», например, на балконе.

Ранее была названа самая безопасная елка для домашних питомцев.

