СК подключился к расследованию дела о взрыве в Москве

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина подключатся к расследованию уголовного дела о взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что Бастрыкин поручил опытным криминалистам подключиться к расследованию с целью быстрого установления лиц, причастных к взрыву, а также всех его обстоятельств.

В ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. В результате инцидента двое сотрудников дорожно-патрульной службы получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.

Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти окажут помощь семьям пострадавших в Москве сотрудников ДПС.