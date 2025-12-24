Власти окажут помощь семьям погибших в Москву сотрудников ДПС

ГУ МВД: семьям погибших в Москве полицейских будет оказана необходимая помощь

Семьям погибших в Москве сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что погибли 24-летний лейтенант полиции Илья Климанов и 25-летний лейтенант полиции Максим Горбунов. У последнего остались супруга и девятимесячная дочь.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехово-Борисово Южное. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. В результате инцидента двое сотрудников дорожно-патрульной службы получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.

Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела о гибели полицейских.