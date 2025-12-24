Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

СК: бомба сработала, когда полицейские приступили к задержанию в Москве

Взрывное устройство, которое минувшей ночью унесло жизни двух полицейских на Елецкой улице в Москве, сработало в момент задержания сотрудниками ДПС подозрительного человека, находившегося рядом со служебным автомобилем. Об этом сообщили РИА Новости в СК РФ.

«Двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство», — отмечается в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на месте взрыва у патрульного автомобиля нашли тело подрывника.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.

