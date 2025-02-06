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В Госдуме предложили последовать примеру Японии для повышения рождаемости

Депутат Авксентьева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для матерей
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Shutterstock

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в беседе с Ura.ru предложила рассмотреть возможность введения четырехдневной рабочей недели для матерей.

Депутат привела в пример опыт Японии, где с помощью такой льготы от работодателей надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Там власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью.

Авксентьева считает, что разумные зарубежные примеры можно адаптировать к правовой системе в России, а сокращение рабочей недели как раз поможет повысить рождаемость.

В конце января директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре призвала вернуть школьные дискотеки, чтобы создать подросткам условия для романтических отношений и, как результат, повысить рождаемость в России.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.

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