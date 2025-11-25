Суд оставил под стражей зампреда «Яблока» Круглова

Суд в Москве продлил на месяц арест зампреду «Яблока» и экс-депутату Круглову

Перовский районный суд Москвы продлил на месяц арест бывшему депутату Мосгордумы, зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

«Максиму Круглову продлен срок ареста на один месяц», — сказал собеседник агентства.

1 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Круглова. По версии ведомства, в апреле 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

2 октября Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение об аресте экс-депутата. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

