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У берегов Франции обнаружили загадочный средневековый корабль

Smithsonian Magazine: у берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века
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French Department of Underwater and Submarine Archaeological Research

У берегов Франции обнаружили затонувший в XVI веке корабль. Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Останки судна были зафиксированы гидролокатором Военно-морских сил Франции в Средиземном море в районе населенного пункта Раматюэль. Торговое судно длиной 30 м и шириной 7 м лежит на глубине 2,6 тыс. м. Поскольку глубина захоронения корабля больше, чем у всех других, потерпевших крушение в территориальных водах Франции, его судьба вызвала интерес у ученых. Предполагается, что судно перевернулось, но что послужило тому причиной, пока неясно.

Отмечается, что кормовая часть трюма судна абсолютно пуста, что нетипично для торговых судов. При этом в носовой и средней части находится большое количество керамической посуды и металлических прутов высокой степени сохранности.

До этого сообщалось, что найденный французскими военными корабль следовал из Италии в неизвестном направлении.

Ранее затонувший 250 лет назад корабль капитана Кука нашли у берегов США.

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