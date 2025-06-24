У берегов Франции обнаружили загадочный средневековый корабль

У берегов Франции обнаружили затонувший в XVI веке корабль. Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Останки судна были зафиксированы гидролокатором Военно-морских сил Франции в Средиземном море в районе населенного пункта Раматюэль. Торговое судно длиной 30 м и шириной 7 м лежит на глубине 2,6 тыс. м. Поскольку глубина захоронения корабля больше, чем у всех других, потерпевших крушение в территориальных водах Франции, его судьба вызвала интерес у ученых. Предполагается, что судно перевернулось, но что послужило тому причиной, пока неясно.

Отмечается, что кормовая часть трюма судна абсолютно пуста, что нетипично для торговых судов. При этом в носовой и средней части находится большое количество керамической посуды и металлических прутов высокой степени сохранности.

До этого сообщалось, что найденный французскими военными корабль следовал из Италии в неизвестном направлении.

Ранее затонувший 250 лет назад корабль капитана Кука нашли у берегов США.