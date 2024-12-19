Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал утечку топлива в Керченском проливе

Путин назвал экологической бедой утечку топлива у Анапы

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал экологической бедой утечку топлива у Анапы.

По его словам, после крушения двух танкеров в Керченском проливе нефтепродукты выбросило на берег в районе Анапы, сейчас ситуация ухудшается.

«Во-первых, это, конечно, беда экологическая. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. По их мнению, капитаны нарушили правила, не ушли в укрытия. На якорь встали не там, где было положено», — сказал российский лидер.

Он добавил, что накануне, 18 декабря, шторм в Керченском проливе продолжался и достиг 4-5 баллов. Ожидается, что до 21 декабря море утихнет, можно будет наладить работу.

К настоящему моменту почти 40% топлива вытекло, на месте ЧП работают разные службы: Минприроды, Минтранс, МЧС. Необходимо думать о том, что делать в ближайшем будущем, подчеркнул президент.

«Эта проблема должна быть разбита на этапы. Сейчас нужно оградить этот участок, не дать расползаться пятну. Второе — убрать топливо на берегу. Как доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на берегу работает около 4 тысяч человек», — подытожил Путин.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами