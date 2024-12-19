Путин прокомментировал утечку топлива в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал экологической бедой утечку топлива у Анапы.

По его словам, после крушения двух танкеров в Керченском проливе нефтепродукты выбросило на берег в районе Анапы, сейчас ситуация ухудшается.

«Во-первых, это, конечно, беда экологическая. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. По их мнению, капитаны нарушили правила, не ушли в укрытия. На якорь встали не там, где было положено», — сказал российский лидер.

Он добавил, что накануне, 18 декабря, шторм в Керченском проливе продолжался и достиг 4-5 баллов. Ожидается, что до 21 декабря море утихнет, можно будет наладить работу.

К настоящему моменту почти 40% топлива вытекло, на месте ЧП работают разные службы: Минприроды, Минтранс, МЧС. Необходимо думать о том, что делать в ближайшем будущем, подчеркнул президент.

«Эта проблема должна быть разбита на этапы. Сейчас нужно оградить этот участок, не дать расползаться пятну. Второе — убрать топливо на берегу. Как доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на берегу работает около 4 тысяч человек», — подытожил Путин.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.