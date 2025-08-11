Мигрантам запретили работать курьерами в Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщило правительство города в Telegram-канале.

В документе говорится, что речь идет обо всех видах деятельности курьеров, включая доставку с использованием транспорта.

«Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, места работы курьерами могут быть интересны для школьников и студентов. Представители правительства добавили, что нововведения никак не повлияют на стабильность рынка доставки, поскольку иностранные граждане составляют незначительную долю от общего числа курьеров в городе.

На адаптацию индустрии к новому постановлению дали три месяца.

До этого власти Вологодской области установили запрет на использование труда мигрантов на стройках. В тексте документа говорится о внесении изменений в постановление главы Вологодской области от 17 февраля 2025 года.

Ранее были названы регионы, куда теперь едут работать узбеки и таджики вместо России.