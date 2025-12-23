Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Росатома»

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего директора структурного подразделения ГК «Росатом» Геннадия Сахарова. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В октябре Сахаров стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Очередной эпизод дела связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу. По версии следствия, бывший топ-менеджер оформил знакомую своей супруги в созданную одним из банкиров-олигархов компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам «Росатома» — так он, помимо еще одной взятки, получил долю в компании.

В мае Мещанский суд Москвы признал виновным менеджера в получении взятки размером около 32,6 млн руб., и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн руб.).

Ранее суд отправил под домашний арест жену бывшего топ-менеджера «Росатома».