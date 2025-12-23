На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В южнокорейском порту загорелось российское судно

«Рёнхап»: российское судно загорелось в Южной Корее, пострадал один человек
Truth Leem/Reuters

В порту города Пусан в Южной Корее загорелось российское рефрижераторное судно. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Возгорание на судне водоизмещением 5,8 тысяч тонн произошло 23 декабря около 09:13 по местному времени (03:13 мск). Пожарные потушили огонь к полудню по местному времени. Судно было пришвартовано в округе Ёндо города Пусан.

В результате происшествия пострадал 70-летний охранник. Его госпитализировали с остановкой сердца, мужчину удалось реанимировать. Однако, как сообщает агентство Newsis, пострадавший остается в тяжелом состоянии без сознания.

Власти Южной Кореи начали расследование данного инцидента. Местным правоохранителям удалось установить, что пожар вспыхнул в штурманской рубке. Продолжают выяснятся точные причины случившегося.

До этого правоохранители из Швеции поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который встал на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении и подал сигнал бедствия. Судно было досмотрено таможенной службой, береговой охраной, полицией безопасности и оперативным полицейским управлением.

Утверждается, что контейнеровоз принадлежит российской компании M Leasing LLC, находящейся в санкционных списках США и ЕС. По итогам проверки шведская прокуратура решила не начинать расследование по факту нарушения санкций и разрешила судну двигаться дальше.

Ранее судно загорелось в порту Приморск из-за атаки беспилотников.

