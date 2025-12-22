На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киберэксперты объяснили смысл создания единой базы мобильных устройств россиян

ИБ-эксперт Курочкин: россиянам придется зарегистрировать каждый свой смартфон
Primakov/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в России создадут единую базу хранения уникальных идентификационных номеров (IMEI) всех мобильных устройств. Это цифровая комбинация из 15 цифр, которую имеет каждый аппарат. При привязке SIM-карты к устройству в другом она работать не будет, а замену гаджета придется согласовывать с оператором, объяснил 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Мобильные операторы видят IMEI после подключения SIM-карты к базовой станции, пояснил специалист.

«Как только вы воткнули SIM-карту и соединились с базовой станцией, тут же оператору передался IMEI-номер. Есть еще MAC-адрес сетевой карты вашего Wi-Fi-модуля. Это не секрет. Другое дело, что есть возможность поменять IMEI-номер», — отметил он.

По его словам, если SIM-ку привязать к устройству, то замену гаджета придется согласовывать. Таким образом, если у человека три смартфона, то каждый из них нужно зарегистрировать. Есть вероятность, что в будущем регистрацию IMEI автоматизируют, в результате чего абоненты будут делать запросы на смену устройства просто через личный кабинет, предположил Курочкин.

Сейчас правило обязательной регистрации распространяется на приезжих иностранцев, а с будущего года и на россиян, отметил ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он пояснил, что если у человека двухсимочный аппарат, то оба номера должны быть зарегистрированы. Такая практика уже введена в других странах – например, в Турции, Азербайджане, Узбекистане и других, там главной целью называют борьбу с контрабандой.

«То есть, по сути, IMEI-номер аппарата должен быть в единой базе. Если его там нет, то оператор не разрешает работу этого устройства в местных сетях», — подчеркнул Муртазин.

Что касается борьбы с беспилотниками, то это эффективная мера, считает Курочкин. Он объяснил, что сейчас после пересечения границы дроны подключаются к базовым станциям операторов и движутся по координатам GPS. Используют они для этого смартфоны, так как без интернета передвигаться не могут.

«Если дрон влетел, а IMEI-номер внутри его оборудования не зарегистрирован, то от связи его отключат. И он сразу грохнется», — подчеркнул киберэксперт.

Напомним, о планах создать базу хранения IMEI всех мобильных устройств россиян сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета. Эксперты отмечают, что это не угрожает персональным данным, но может привести к тому, что россиян лишат возможности переставлять SIM-карту в другой телефон, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что оформление SIM-карт для иностранцев в России хотят упростить.

