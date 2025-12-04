На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир аварийного рейса Москва — Пхукет рассказал о запахе керосина в салоне

SHOT: при взлете в самолете Москва — Пхукет чувствовался запах керосина
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Перед вылетом из Домодедово пассажиры самолета с загоревшимся двигателем почувствовали сильный запах керосина, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Один из пассажиров рейса заявил, что ощутил нехарактерный запах при взлете, а через полчаса стало известно о неполадках на борту.

«При посадке сильно тряхнуло. Некоторые говорили, что видели полыхающий двигатель, но обошлось без паники в салоне», — пишет Telegram-канал со ссылкой на очевидцев.

В посте уточняется, что для выявления причины случившегося самолет осматривают технические службы.

Накануне вечером самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

