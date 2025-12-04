На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В авиаслужбах оценили реакцию пилотов на возгорание двигателя на рейсе из Москвы

ТАСС: при возгорании двигателя экипаж рейса Москва — Пхукет вел себя грамотно
Пилоты пассажирского самолета МоскваПхукет грамотно повели себя в ситуации с загоревшимся двигателем, заявили ТАСС в авиационных службах.

Там отметили, что, по предварительной информации, они действовали согласно Руководству по летной эксплуатации воздушного судна. Члены экипажа «инициировали систему пожаротушения», проинформировали диспетчеров и выработали топливо.

Накануне вечером самолет Boeing 777-200, следовавший из Москвы в Пхукет, вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили код 7700 — сигнал тревоги. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. У лайнера загорелся левый двигатель. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово. Посадка прошла успешно.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

